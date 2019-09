LUGEJAKIRI | Kallid õpetajad, kas laps ja lapsevanem polegi inimesed?! 

„Ma arvan, et praegusel ajal võiks olla jõutud juba selleni, et enamus töid tehakse ära koolis. Saan aru, et lugeda tuleb ka kodus. Aga see pole päris normaalne, et igas aines jäetakse ka igaks päevaks õppida. Ja pole lihtsalt üks ülesanne teha, vaid ikka vähemal kaks lehekülge töövihikust, kuid lisaks harjutusi ka õpikust. No kuulge! Kallid õpetajad, kas lapse ja lapsevanem polegi inimesed?! On loomulik, et laps vajab pärast kooli puhkust, aga kus selleks enam aega jääb? Mina ka lapsevanemana julgen tunnistada, et mul ei ole pärast tööpäeva aega ja energiat, et seda kõike lapsega läbi teha. Mul on tegelikult ikka lapsest eelkõige kahju. Ma näen, et ta pingutab, aga kusagil on piir.“