PERSONALIJUHT: erivajadusega inimese palkamisel tuleb palju õppida ja muuta ka mõttemaailma  

„See, et nende suhtluskeel on viipekeel, ei tähenda, et neil on suhtlemisprobleeme, pigem on vastupidi – nad on väga suhtlemisaltid nii kuuljate kui ka viipekeelsete inimestega. Nad on aktiivsed kaasa rääkima ja sõna võtma – nad teevad ettevõtlikkusega sageli kuuljatele silmad ette! Nende inimeste tänulikkus, kui sa annad neile võimaluse ja usaldad neid piisavalt, on väga armas ja meile väga tähtis. Nad ei jää hiljaks, ei jäta oma töid tegemata ja on huvitatud uute asjade õppimisest.

Loomulikult on probleeme ka olnud ja oleme ühe inimesega töösuhte lõpetanud, aga mitte erivajaduse, vaid käitumise pärast ja isiksuse omaduste tõttu."

Tero ütleb naljatamisi, et vahel on tavainimestel suuremad erivajadused ja ootused kui erivajadusega inimestel. Alustades sellega, kellega ta on nõus suhtlema, millist tööd on nõus tegema, millal ta on valmis tulema, kas ta on hommikune või õhtune inimene, tahetakse teada, millal ja kui tihti saab teha suitsupause ja mida kõike veel!

"Erivajadusega inimesed teevad fantastilist tööd", kiidab Tero. Meil on tööl näiteks mitmed vaimse puudega kärupaigaldajad – olen mitmeid kordi istunud ja vaadanud, kuidas nad seda viimast kärude kokkutoomist enne kaupluse sulgemist teevad – need read on perfektselt sirged, neil on täpselt teada, kui palju kärusid on ja enne ei lõpetata, kui iga viimane kui käru on leitud ja rivis öiseks puhkuseks oma koha leidnud. See teeb südame soojaks.“

Mida teha, kui soovid tööle võtta erivajadusega inimest?

● Tee koostööd vähenenud töövõimega inimeste ühendustega (Eesti Kurtide Liit, Eesti Vaegkuuljate Liit jne).

● Tee see otsus teadlikult ja kaasa meeskond. Pole mõtet kõigepealt inimest tööle võtta ja siis vaadata, kas senised töötajad harjuvad sellega. See peab olema ühine kokkulepe.