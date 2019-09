OLULINE SAAVUTUS: uus vereanalüüs võib avastada varakult kopsuvähi 

Leiti, et uue vereanalüüsi abil võib avastada vähi varajases staadiumis, mis võib tähendada suurt läbimurret kogu maailmas. Nüüd soovivad teadlased, et uus vereanalüüs võetaks kasutusele nii Šotimaal kui mujal maailmas.

Kopsuvähk põhjustab Šotimaal kõige enam vähisurmasid. Kuid 85% kopsuvähkidest diagnoositakse Suurbritannias hilja - alles siis, kui see on levinud juba mujale orgamismi.

Arvatakse, et uue vereanalüüsiga võib haiguse avastada neli aastat või varemgi enne kliinilise haiguspildi kujunemist. Kui kopusvähk avastatakse varakult, on võimalik seda opereerida ja inimese ellujäämisvõimalused on suuremad.