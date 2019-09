PSÜHHOLOOG SELGITAB: kas kiusamine on kasvamise loomulik osa? 

Tõepoolest, uuringute järgi kannatab keskmiselt iga viies kooliõpilane kiusamise all, julgelt üle 60 protsendi inimestest ütleb, et on mingil ajal kooliaastate jooksul kiusamist kogenud. Kiusamist leidub ka töökollektiivides ja perekondades.