NAISTEARST SELGITAB: kas suguhaiguse võib saada ka suudlemisega? 

Eestis on viimasel paarikümnel aastal haigestumine gonorröasse, süüfilisse ja teistesse suguhaigustesse küll märgatavalt vähenenud, kuid tõved on endiselt liikvel ja nendega peab arvestama. Kuid mõned müüdid ei pea paika. „Kindlasti peaks igaüks teadma olulist fakti – seksuaalsel teel levivad haigusetekitajad ehk teisisõnu suguhaiguste tekitajad on äärmiselt tundlikud välistingimuste suhtes, mistõttu suguhaigusesse ei ole võimalik nakatuda saunalaval, ühist tualetti kasutades või muul sellisel viisil,“ rõhutab Ida-Tallinna keskhaigla ja Confido meditsiinikeskuse naistearst Ailen Aluri. Bakterid ja viirused hävinevad kuivamisel või temperatuuri muutudes.