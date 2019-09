Hea nõu DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui eakal on veres kolesterooli liiga palju? Viktor Vassiljev , täna, 08:00 Jaga: M

Dr Viktor Vassiljev Foto: Erakogu

"Olen 75aastane ja mul on veres kolesterooli ja suhkrut rohkem, kui kirjade järgi peaks olema. Perearst laiutab käsi ja ütleb, et ma vaadaku passi. Pole seal passis midagi nii hullu, et peaks kohe ära surema, aga kas siis minuvanuseid inimesi ei peagi ravima?"