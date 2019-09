Mis on kinesioloogiline teip ja kuidas see tervisele head teeb? 

Erinevalt valgest meditsiinilisest või sporditeibist võimaldab kinesioloogiline teip normaalselt liikuda. Tegelikult näitavad mõned uuringud lausa, et see võib suurendada nii liikumist kui ka vastupidavust. Sportlaste puhul on uuringud näidanud, et kui kineesioloogilist teipi kasutatakse väsinud lihastel, paraneb nende jõudlus.„Me kasutame kinesioloogilist teipimist valu ja turse leevendamiseks,” ütleb Schooley, „Kuid seda kasutatakse alati lisana sellele, mida me püüame saavutada.”

Lihaste ümberõpetamiseks. Kinesioloogiline teip võib aidata funktsioneerimise kaotanud, või ebatervisliku tööviisiga harjunud lihastel taas õppida paremini talitlema.

Näiteks saab kinesioloogilist teipi kasutada pea ja kaela hoiaku parandamiseks. 2017. aasta uuring toob välja asjaolu, et inimesed, kellel on olnud insult ning kes kasutavad kinesioteipi, on parem võimalus uuesti käima asumiseks.

Füsioterapeudid arvavad, et see võib olla tingitud sellest, et teibi tunnetamine nahal võib aidata paremini teadvustada, kuidas te seisate või liigute.

Tulemuslikkuse suurendamiseks. Mõned sportlased kasutavad kinesioloogilist teipimist, et aidata neil saavutada tipptulemusi ja kaitsta vigastuste eest ajal, mil nad võistlevad.

„Paljud jooksjad kasutavad kinesioteipi iga kord, kui nad jooksevad maratoni,” ütleb Schooley. „Mõnikord paneme teibi piki tuharat, et lihaseid nii-öelda äratada ja neile töö tegemist meelde tuletada.”

Armide haldamiseks. Kuigi kinesioteipi ei tohiks kasutada lahtisel haaval, on olemas mõned teaduslikud tõendid, mis näitavad, et kinesioloogiline teipimine võib parandada armide pikemaajalisemat väljanägemist pärast operatsiooni või vigastusi. Kuid see on kindlasti ravi, mida peaks arstiga kõigepealt arutama.