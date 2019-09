KUMMALISED IHAD: naine armus algul piimaautosse ja nüüd on paarisuhtes kaksiktornidega 

Viimastel päevadel on Soome meedias tekitanud tugevaid tundeid objektiseksuaalsuse teema. Yle dokumentaalis rääkis Seinäjoe naine Anne oma paarisuhtest Maailma Kaubanduskeskuse tornide ehk WTC-kaksiktornidega.

Ta armus Maailma Kaubanduskeskuse kaksiktornidesse 17 aastat tagasi, kui ta oli 14aastane. Kaksitornid olid hävinud aasta enne seda terrorirünnakus. Algul tekitas see Annes vastakaid tundeid – kas ta saab hooneid armastada, kui neid enam pole. Ta võitles endaga pikalt. Lõpuks sai ta vastuoludest üle ja suhe algas 2013. aastal.

Naine väidab, et see suhe pakub talle sõprust, seltsi ja tuge. „Mul on nende lähedal hea olla, ma armastan neid torne," kõneles ta dokumentaalis.

Objektiseksuaalsus on tema arvates seksuaalne suundumus nagu iga teine, see pole haigus ega fetišism.

Kaksiktornide maketid on tal kaasas näiteks külas käies, saunas ja kalaretkel. Need on talle väga olulised. „On, mida puudutada. Meie suhe on seksuaalne, kuigi suhe ei põhine intiimsel läbikäimisel."

Annel on siiski diagnoositid seksuaalsuse häire. See tundub talle kummaline ja ta arvab, et kuna selline seksuaalsus on paljudele võõras, siis on vaja sellele diagnoos panna.