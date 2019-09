HEA ENESETUNDE SALADUS: Anni Rahulat aitasid need kaks olulist muudatust 

"Minu kõige suurem probleem on see, et ma ei tunne nälga. Pean endale meelde tuletama, et sööksin kolm korda päevas, sest näljatunne tekib hästi aeglaselt. Olen hakanud seda nüüd hoolikamalt jälgima,” selgitas Anni, kes on ära jätnud ka kõikvõimaliku näksimise.

“Viimasel ajal olen salatitesse lisanud seemneid, sest tunnen, et need aitavad kergele ja heale enesetundele kaasa. Minu tavapärane rütm on selline, et hommikusöök on toekas ja õhtusöök kergem. Hommikuti sööme tavaliselt putru ja lisame sinna marju ja seemneid,” kirjeldas ta.

Lõuna- ja õhtusöögi üheks osaks on kanaliha. Seda juba üksnes sellepärast, et see valmib kiiresti. “Üks teema on ajakulu ja teine, mis märksa olulisemgi, on enesetunne. Tunnen, et pärast kana söömist on kergem olla ja ei teki väsimust ega uimasust,” avaldas ta. “Mu enda suurteks lemmikuteks on just salatid. Paned salatimaterjalile juurde kana ja ongi väga mõnus toidukord valmis. Viimasel ajal olen püüdnud järgida ka seda põhimõtet, et ei söö näiteks kartulit ja liha koos, vaid panen sinna kõrvale hoopis salatit. Nii on hiljem märksa kergem olla.”