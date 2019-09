Läkakoha on Eestis tagasi, nakatunud 16aastane neiu viidi haiglasse

Terviseameti andmetest selgub, et kui mullu augustikuu seisuga oli läkaköhasse haigestunuid 31, siis tänavu juba 56. Foto: Tiina Kõrtsini

"Jah, paanika on lahti läinud," nendib perearst Eero Merilind, kellel käis esmaspäeval vastuvõtul mitu läkaköha kahtlusega last, kes olid kõik vaktsineeritud, ent teadsid, et koolis haigus levib ja olid ärevil, kirjutab Eesti Ekspress