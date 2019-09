TEADLIKUD VALEDIAGNOOSID? Mõne perearsti nimistust on 60 protsenti puudega 

Foto: Pexels

"Meie statistika ütleb, et Kagu-Eestis on tööealisest elanikkonnast umbes pooled vähenenud või puuduva töövõimega, veerand on neist puudega," toob sotsiaalkindlustusameti (SKA) teenuste osakonna juhataja Raivo Piiritalo ERRi uudisteportaalis esile Eesti kõige haigema maakonna statistika, mille puuetega inimeste osakaal on kaks korda suurem kui Eestis keskmiselt.