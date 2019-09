TUNNE ÄRA VITAMIINIPUUDUS! D-vitamiini taset saab kontrollida ka apteegis   

D-vitamiini taset veres saab testida üheksas Südameapteegis üle Eesti. “Suvel päikesest saadud varud hakkavad Eesti inimestel kahanema oktoobri lõpuks. Käes on õige aeg kontrollida oma D-vitamiini taset veres ja tulemuse alusel tarvitada lisapreparaate, et suveni terve olla,” ütles Südameapteegi proviisor ja terviseteenuste juht Olesja Kuznetsova. Kui varem tuli D-vitamiini taseme täpseks määramiseks minna perearsti juurde või laborisse, kuid nüüd saab analüüsid teha mugavalt apteegis kohapeal.

Vastsündinutele ja kuni 12aastastele lastele on soovituslik D-vitamiini annus 10–20 mikrogrammi päevas. 12–18 aastastele ja tervetele täiskasvanutele on päevane annus 15–20 mikrogrammi, mida soovitatakse võtta septembrist aprillini.

Foto: Tiina Kõrtsini

"Suure vaeguse korral ei piisa sageli üldkehtivast annusest ja vaegus jääb püsima, seetõttu on soovitatav D-vitamiini tase vereanalüüsiga kindlaks teha,” lausus Kuznetsova.

Proviisori sõnul esineb suurel osal lastest ja täiskasvanutest, eriti vanemaealistest D-vitamiini vaegust, mida ei osata ära tunda. Risk D-vitamiini puuduseks lisaks vähesele päikesevalgusele on suurem neil, kes on ülekaalus, ei söö kala ja piimatooteid või ei käi piisavalt palju väljas, et päikest saada.