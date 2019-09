NII PÜSIB LAPS TERVEM! 5 rusikareeglit, kuidas bakteritele ja viirustele paremini vastu panna! 

Ei ole suurt vahet, kas tegemist on lapse või täiskasvanuga – immuunsüsteemi tugevdamisel kehtivad alati teatud rusikareeglid.Südameapteegi farmatseudi Kerli Vahari sõnul nõrgendavad ka laste immuunsust väsimus ja stress, tugevdavad aga mitmekülgne toitumine, piisav magamine ja liikumine, värske õhk jpm. Loe ja katsu järgida viit nõuannet, et lapsed külmaperioodil võimalikult terved püsiksid.

Foto: Tiina Kõrtsini

Käsi tuleb pesta tihti, ja kindlasti seebiga. Iseenesest ei tõsta käte pesemine lapse immuunsust, küll aga aitab tõhusalt hoiduda bakteritest ja viirustest. Soovitatav on käsi pesta alati, kui koju jõutakse, ükskõik, kas tullakse siis mänguväljakult, koolist, trennist või poest. Samuti peaks olema traditsiooniks pesta käsi enne ja peale sööki, lemmikloomaga mängimist, nina nuuskamist, tualetis käimist jne. Farmatseut soovitab osta ka desinfitseerimisgeeli või ühekordsed puhastuslapid, mida on lapsel mugav kotti pista ja päeva jooksul kasutada. Kui laps on juba viirusesse nakatunud, tuleks jälgida, et pere teised lapsed ei kasutaks näiteks tema käterätikut ning peale haigust peaks selle ära pesema, et sama viirusega mitte uuesti nakatuda.

Foto: Pixabay

Serveeri rohkem puu- ja juurvilju

Farmatseudi sõnul on puu- ja juurviljad immuunsüsteemi tugevdamisel möödapääsmatud ning seetõttu peaks lapsed sööma iga päev vähemalt 5 portsjonit puu- ja juurvilju. Toitumine.ee toob välja, et üks portsjon on umbes peotäis ehk 100 g värskeid või kuumtöödeldud puu- ja köögivilju ning marju. Sellise koguse söömisel on tõenäoline, et organism saab kätte vajaliku hulga paljudest vitamiinidest ja mineraalainetest, samuti vajalikke fütotoitaineid, vett ja kiudaineid.