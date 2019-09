UNISTUS SAI TEOKS! Rasket pärilikku haigust põdeva noormehe geeniravi õnnestus 

Poiste vanemate aastatepikkune töö, füsioteraapia ja hoolitsus on taganud selle, et vennad on vanimad elus olevad AADC patsiendid Euroopas.

Palvega peret aidata pöördus Lastefondi poole kõigepealt Aimari raviarst, Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise geneetika keskuse juhataja, meditsiinigeneetik Katrin Õunap: „Poisid haigestusid juba 1. eluaastal ja tean neid sellest ajast ehk 1994. aastal kohtusin selle perega esimest korda. Meil läks ca 10 aastat, kuni selle haruldase diagnoosini jõudsime. Kahjuks geeniteraapia on aga saanud kättesaadavaks alles nüüd, kui poisid on suured. Aimar võiks aga selle geeniravi tulemusel hakata kõndima ja rääkima ning iseseisvalt hakkama saada,“ lisas dr. Õunap.

Lastefondi heade annetajate toel on ainuüksi sel aastal kallile geeniravile jõudnud kolm Eesti last või noort. On tõenäoline, et innovatiivne ravivõimalus avaneb juba lähiajal veel mõnele lapsele ja selleks, et ka nende laste unistused teoks teha, vajab TÜK Lastefond heade annetajate abi.