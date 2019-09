Milline on rinnavähi patsientide tänapäevane taastusravi? 

Joonis 1. Jäigad lümfisooned ehk Axillary Web Syndrom käel, kaenlaaugus ja rinna all rindkerel. (erakogu)

Köietaolised moodustised arvatakse olevat kas lümfisooned (mille funktsioon on lümfisõlmede eemaldamisega häiritud või katkestatud) või kõrge valgusisaldusega pikisuunalised lümfivedeliku kogumikud (mis asuvad väljaspool lümfisooni ja sisaldavad fibriini ja teisi valke). Nendest jäikadest lümfisoontest tekib patsientidel erinevaid valutundmuseid kaenla all, käe sisepinnas või roiete peal ja need piiravad loomulikult jäseme liigesliikumist. Viimast märgatakse kohe käe tõstmisel eest üles ja külje peale, pöörates kätt sise- ja välissuunas erinevatel kõrgustel, küünarliigesest sirutades või randmest pööramisel ja venitamisel. Samuti piiravad rindkere pealsed jäigad lümfisooned sügavat sissehingamist ning kehast pööramist.

Kolme kuu jooksul töö patsiendiga jätkub ja käsitletakse läbi kaenlaaugu minevaid ning rindkerel olevaid jäikasid lümfisooni, kuni neid enam ei teki. Samal ajal tagatakse armiteraapiaga, et armid on liikuvad ning manuaalse lümfiteraapiaga saavutatakse lümfiturse vähenemine.

Kole arm on vahel traumeerivam kui mastektoomia ise

Kollageeni joondumise ulatus haava paranemise ajal määrab armkoe moodustumise raskuse. Samuti määrab nii aeg kui ka erinevad tegevused selle, kuidas kollageen joondub haava ja tervete kudede vahelistes liidetes. Terve koe kollageeni ja fibriini kiud ühenduvad omavahel nagu eri suundades läbi põimunud ämblikuvõrgud. Armi koes on kollageen aga tavaliselt tihedam ja vähem elastne kui normaalne algne kude, samuti on see joondunud enam samasse suunda.

Joonis 2. Kollageeni suunad kudedes (Architecture of Human Living Fascia: Cells and Extracellular Matrix as Revealed by Endoscopy. Guimberteau, Armstrong (2015))

Joonis 3. Õigeaegselt 3 nädala möödudes alustatud 6 korra armiteraapia ning AWS käsitlemise järk-järguline muutus ja lõpptulemus