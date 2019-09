C-hepatiiti nakatunud naine: tänapäeva meditsiin teeb imesid – minuga tegi! 

Sõbrad ja tuttavad reageerisid erinevalt – ühed sõbrannad kartsid külla kutsuda, teised toetasid igati. „Ma ei varjanud oma diagnoosi. Vastupidi, rääkisin sellest ka teistele töökaaslastele ning sotsiaalkeskuses, kus võimlemas käin, sest paljud minu rühma pensionärid teevad lisatööd koristajana. Nad peavad sellisest ohust teadlikud olema. See on tähtis! Reeglid ei ole ju välja mõeldud niisama,“ räägib Maria. Ka ametikaaslased tunnistasid, et kiirustades juhtub neilgi teinekord seda, et võtavad prügikastist käega prügi välja. Seega tänasid nad Mariat, et ta seda riski meelde tuletas.

Perearst andis Mariale brošüüri, kus oli kõik põhjalikult lahti seletatud. Samuti on palju materjali internetis. „Infot on küll rikkalikult, kuid see on kohati vastukäiv. Arst, kelle juurde mind suunati, selgitas mulle kõike selgelt ja põhjalikult. Ta ütles kohe, et on olemas head ravimid. Need on küll kallid, kuid muretseda ei tasu, sest nende eest tasub peaaegu täielikult haigekassa,“ seletab Maria.