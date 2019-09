SKANDAAL! Tuntud kõrvetisteravimist leiti vähki tekitavat ainet 

Ravimi toimeaine on ranitidiin ja seda kasutatakse mao- ja kaksteistsõrmiksoole haavandite raviks. Ravimit müüakse ka Eestis.

Ravimiamet kinnitab, et Euroopa ravimiamet (EMA) alustas ranitidiinipreparaatide andmete ülevaatamist, kui selgus, et mõnest seda toimeainet sisaldanud ravimist leiti N-nitrosodimetüülamiini (NDMA).

EMA on hindamas, kas NDMA võib olla mingilgi moel ohtlik patsientidele, kes kasutavad ranitidiini.

NDMA on aine, mis on loomkatsetes suurendanud vähi tekke riski ning on seetõttu arvatavalt kantserogeenne ka inimestel.