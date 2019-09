ÜLE 1300 HAIGE: Taanis kuulutati välja läkaköhaepideemia 

Aasta algusest kuni augusti lõpuni on registreeritud 1323 läkaköhajuhtumit - seda on kolm korda rohkem, kui on tavaline haigestumise tase Taanis, kirjutab Local.de. Haigestumine on tõusnud kõigis vanuserühmades, kuid erilist tähelepanu soovitatakse pöörata lastele. Läkaköha on eriti ohtlik väikelastele, kellel on kitsamad hingamisteed, mistõttu neil tekivad hingamisraskused kergemini. Alla kaheaastastele vaktsineerimata lastele, kes on olnud kontaktis läkaköhahaigega, soovitatakse teha ennetav antibiootikumikuur.

Taani tervishoiuminister Magnus Heunicke soovitas vanematel järgida kindlasti vaktsineerimiskava, sest olemas on ju vaktsiinid, mis kaitsevad selle haiguse eest. Ta pani vanematele südamele, et just nemad vastutavad, et lapsed oleks vaktsineeritud, sest nii suudetakse epideemiale piir panna.

Läkaköha kutsutakse ka saja päeva köhaks

Läkaköha esmased haigusnähud on sarnased külmetushaigustele – nohu, aevastamine, väike palavik, kurguvalu ja kerge köha. Köhimine muutub järjest tugevamaks, ühe-kahe nädala pärast kujuneb välja iseloomulik aeglaselt intensiivistuv hootine köha.

Väikelaste köhahood esinevad sageli öösiti ja nende puhul on tüüpiline hoo lõpus vilinaga sissehingamine. Köhahoog võib lõppeda ka oksendamisega. Läkaköha vastu vaktsineeritud lastel ja täiskasvanutel on haiguse kulg kergem ja sageli ebatüüpiline.

Läkaköha on eriti ohtlik imikutele, enamus surmajuhte on seotud alla kolme kuu vanuste imikute haigestumisega. Läkaköha on imikute äkksurma üheks põhjuseks.