HIINA MEDITSIIN SOOVITAB: immuunsuse tugevdamiseks toeta neid kolme organit 

Foto: Vida Press

Selleks, et organism suudaks paremini võidelda väliste ja sisemiste haigustekitajatega, on vaja tugevdada immuunsust. Hiina meditsiinis on immuunsusega seotud kopsud, neerud ja põrn. Immuunsuse tugevdamiseks tuleb toetada kõiki kolme organit, kirjutatakse Tervise Alkeemia blogis