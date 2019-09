Ehmatav statistika: alates 50 eluaastast diagnoositakse ühel mehel kuuest eesnäärmevähk 

Peale vanuse on eesnäärmevähi riskifaktoriteks veel haiguse varasem esinemine perekonnas, ülekaalulisus ja metaboolne sündroom ning suitsetamine (mis on sageli seotud eesnäärmevähi agressiivsemate vormidega). Riskifaktoreid on küll palju, kuid nende olemasolu ei tähenda, et eesnäärmevähk kindlasti tekib.