VIDEO | Mait Malmsten julgustab tervisekontrolli minema: varakult avastatud eesnäärmevähk on ennetatav! 

„Iga mees teab, et 1. detsembriks peavad autol all olema talverehvid. Paljud aga teavad seda, et eesnäärmehaigused ja elustiil mõjutavad meeste tervist? Alates viiekümnendast eluaastast suureneb risk haigestuda eesnäärmevähki. Seetõttu vajavad selles vanuses mehed regulaarset tervisekontrolli. Tea, et enamus terviseprobleemidest on ennetatavad ja varakult vastatud eesnäärmevähk on ravitav,“ räägib Malmsten klipis.