TULE TASUTA INFOTUNNILE: värske hambaimplantatsiooni tehnoloogia lubab uusi hambaid ööpäevaga! 

Nüüd on meieni jõudnud ka tehnoloogia, mis on aktiivselt kasutusel Iisraelis ja Saksamaal. Tehnoloogiast räägib täpsemalt stomatoloogiakliiniku Happy Smile implantoloog Sergey Žžonov, kes on üle kahe aasta käinud nii Iisraelis kui ka Saksamaal uut meetodit õppimas.

Mida uus tehnoloogia endast kujutab?

See annab võimaluse saada fikseeritud protees ühe ööpäevaga. Proteesi fikseerimiseks piisab seejuures vaid neljast või kuuest (sõltuvalt patsiendist) implantaadist lõualuus. Kaks implantaati paigaldatakse kaldes lõualuu külgedesse – see aga annab võimaluse kasutada olemasolevat luumaterjali, säilitada alalõua närve ning paigaldada protees, vältides operatsiooni lisaluukoe kasvatamise näol. Seda ka siis, kui tegemist on luude artoofiaga. Ravi on klassikalise implantatsiooniga võrreldes kiirem ja leebem, nõuab vähem aega ning on soodsam.

Kas ajapikku hammaste kaotamine on loomulik?

Seedimisprotsessis on hammastel väga tähtis roll. Sellest, kui hästi toitu mälutakse, sõltub mao tervis ja töö. Statistilised andmed näitavad, et iga teine inimene pöördub pärast 35. eluaastat hambaarsti juurde proteesimise vajadusega. Varem või hiljem kaotab igaüks oma hambad. Põhjused võivad olla erinevad: traumad, haigused, halb hügieen. Taastamisega ei maksa aga venitada, sest see ei mõjuta ainult visuaalset muljet, vaid avaldab mõju ka seedimisele. Nagu öeldud, võib see mõjutada üldist tervist ja ka mao tööd. Hammaste puudumine muudab ka hambumust, mis omakorda mõjutab näo sümmeetriat. Hambumuse hilisem korrigeerimine on palju kulukam. Sellise olukorra vältimiseks on vaja õigel ajal hakata tegelema hammaste taastamisega – hammaste proteesimisega. Nüüdisaegsed proteesimismeetodid on tsemendiplommist ja metallist kroonist väga palju edasi liikunud.

Millised on eemaldatavate proteeside puudused?

Kui hammaste väljakukkumise tõttu tekib proteeside vajadus, on psühholoogiliselt raske selle mõttega harjuda, eriti kui jutt käib eemaldatavatest proteesidest. Nn täisprotees katab osaliselt suulage, mis tähendab, et maitsetaju halveneb. Toitu on raskem mäluda, ööseks on vaja protees eemaldada ja puhastada, hommikul aga uuesti suhu panna. Kinnitus pole alati kindel ning vahepeal võib protees nihkuda ja teha häält rääkimise või söömise ajal.