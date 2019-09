Vanemate võitlus: mitmes trennis peaks laps käima? 

„Minu arust piisaks, kui poiss käiks tantsutrennis ja robootikas. Need pakuvad talle huvi ja piisavalt tegevust. Naine on aga otsustanud, et kindlasti tuleb lapsel osaleda ka males, kunstiringis ja jaglpallis. Reaalsuses tähendab see aga seda, et poisil on igaks päevaks vähemalt üks trenn. Mõni päev suisa kaks. Unustada ei saa ka seda, et laps peab iga päev kodus ka õppima. Perega ja ühiselt ei jõua enam midagi teha. Kuna jalgpallis on võistlused ja trennid ka nädalavahetustel, siis ei ole meil peres enam kellelgi vabu päevi. Ja naise arvates on see täiesti normaalne. Mina sellega ei nõustu,“ tunnistab Vahur, et juba esimesel nädalal tekkisid neil naisega kõige selle tõttu tülid ja pinged.