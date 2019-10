TERVISLIKULT SÜGISESSE: raud ja magneesium turgutavad tervist ja kingivad elujõu! 

Jane (26) proovis magneesiumipreparaati Floradix Magneesium.

Olen kirglik trennitegija – ning just magneesiumipuudus on see, mis treenijaid sageli kimbutab. Tihti tunnen pärast korralikku pooleteisetunnist treeningut, et olen üleliia väsinud. Juhtub sedagi, et lähen ülejärgmisel päeval trenni ning tajun, et pole veel jõudnud eelmisest treeningust taastuda. Kui lihased on väsinud ja pea on paks, ei tule paraku ka trennist kuigi palju välja.

Magneesium on ka üks organismi tähtsamaid mineraalaineid, mis on vajalik ainevahetusprotsesside toimumiseks ja närvisüsteemi talitlusteks. Magneesium on tuntud kui stressivastane mineraal, mis lõdvestab närve, leevendab pingeid ja aitab saavutada kosutava une. Samuti aitab see hoida südame rütmi stabiilsena, soodustab soolestiku korrektset toimimist ning on vajalik kaltsiumi säilimiseks luudes. Kuna minu töös on sügis üks stressirikkamaid perioode, siis tunnen, et vajan tuge positiivse meeleolu säilitamisel. Usun, et magneesium peletab eemale kõik stressiilmingud ja lubab mul rahulikult (ilma töö pärast põdemata) uinuda.

Tunnistan, et erinevate magneesiumipreparaatide hulgast valisin ma välja Floradix Magneesiumi välimuse pärast. Pakend on lihtsalt nii ligikutsuvalt oranž ning peal on vahvad juur- ja puuviljad. Kui see kõik pole tervislik, siis mis veel?!

Okei, oli ka teine põhjus, miks ma eelistasin Floradix Magneesiumi. Viimati võtsin magneesiumi paar aastat tagasi ning tablettide kujul – tajusin, et midagi jäi justkui vajaka. See ei toiminud nii hästi kui oleks võinud. Hiljem saingi teada, et magneesium vedelal kujul imendub paremini.

Floradix Magneesiumi puhul tahan peale selle pakendi kiita ka pudelit – ta näeb välja nagu üks kodune mahlapudel. Kui magneesium saab tarbitud, siis ei pea seda pudelit ära viskama. Miks mitte hoiustada selles mahlakontsentraati?