SÜSTLAKORJAMISE TALGUD: vabatahtlikud leidsid Tallinnas, Maardus ja Ida-Virumaal 1635 kasutatud süstalt   

Kui Narvas ja Kiviõlis toimusid koristustalgud esmakordselt, siis Tallinnas on need MTÜ Convictus Eesti algatusel juba traditsioon. Selle aasta aprillis korjasid vabatahtlikud Tallinna ja Maardu tänavatelt 696 süstalt.

Tervise Arengu Instituudi (TAI) nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakonna juhataja Aljona Kurbatova sõnul on leitud süstalde hulk märk jätkuvast vajadusest kahjude vähendamise keskuste järele. Keskustes pakutakse nõustamist, sotsiaalabi, toimub süstlavahetus ja jagatakse ning õpetatakse kasutama üledoosi puhul elupäästvat ravimit naloksoon. Kahjude vähendamise keskused on sageli esimene koht, kus sõltuvusprobleemiga inimesega kontakt saavutatakse ja ravile minema motiveeritakse.

MTÜ Convictus Eesti kahjude vähendamise teenuse juht Greete Org rõhutab, et sõltuvus ei puuduta vaid kitsast elanike ringi, vaid probleem on laiem. Eestis elab hinnanguliselt 8600 süstivat inimest vanuses 15-44, neist suurem osa Harjumaal ja Ida-Virumaal. „Oluline on teada, et kahjude vähendamise keskused saavad abiks olla nii sõltlasele endale kui tema lähedastele. Kui teate kedagi, kes vajab abi ja tuge, siis ärge pöörake talle selga, vaid motiveerige teda tulema kahjude vähendamise keskusesse,“ kommenteeris Org.