Viis naist hindasid, Palmer’si nahahooldustooted – millised olid tulemused? 

- Tihti on kätekreemidega selline lugu, et määrid peale ning peagi on vaja minna käsi pesema. Nahk on lihtsalt ebameeldivalt libe ning isegi pliiatsit ei saa käes hoida. Palmer’si kreemide puhul sellist probleemi ei tekkinud. Siuhti tõmbas naha sisse ning kohe sai klaviatuuril edasi trükkida, ilma et oleks ebameeldivat rasvast tunnet. See on küll minu uus lemmik, tahaks kohe kõiki tooteid proovida.

Kreem on väga hästi imenduv ja paksu koostisega, tõeliselt hea kehaniisutaja pikkadeks tundideks. Boonuseks on veel trimmiv efekt, mis on iga naise unistus.

- Palmer’si kreemide koostis on veidi paksem, mis tähendab, et see sobib suurepäraselt talveperioodiks. Kui suvel eelistan ma peamiselt õhukest konsistentsi, siis talve must have on paksu konsistentsiga kreem. See hoiab käed niisutatud ning külm ei tee liiga.

- Palmer’si kätekreemidest osutus katsetajate suurimaks lemmikuks kookoselõhnaline toode. Seda kirjeldati kui jumalikku lõhna, mis tekitab tunde, et oled Balil!

- Mul on nina juures kuivad kohad, mida isegi niisutav kreem eriti ära ei võta. Seetõttu jääb meik tihtipeale inetu ja pudenev. Kandsin Palmer’si losjooni sinnakanti ning see probleem on nüüd minevik.