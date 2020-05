PSÜHHIAATER SOOVITAB: lihtsad tehnikad ja kuldreeglid, mille abil saad ärevust vähendada

"Kindlasti tasub tugeva ärevuse korral pöörduda perearsti, vaimse tervise spetsialisti või Peaasi.ee meeskonna poole," soovitab psühhiaater Ere Vasli. Foto: Erakogu

On oluline teada, et ärevushäired alluvad ravile. Kindlasti tasub tugeva ärevuse korral pöörduda perearsti, vaimse tervise spetsialisti või Peaasi.ee meeskonna poole. Samas on ka mitmeid viise, kuidas ise teadlikult ärevust vähendada.