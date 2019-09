Veidruste tipp: pubekad käivad toidupoes mängimas 

„Selles valguses meenub mõne aja eest ühes teises suures poes nähtu. Kamp teismelisi kogunes keset poodi asuva karuselli juurde, et seal moblas istuda ja karusellil jalgu kõigutada. Kas see ongi tänapäeva noorte meelelahutus?! Keset poodi lällamas käies end eriti vingeks pidada? Midagi enamat nad mõelda ja teha ei suuda? Ja vanemad? Mida nemad sellest kõigest arvavad?“

„Selle õhtul poes kohatus isa ja tütre puhul hoidsin enda tagasi, et mitte papalt küsida, et miks ta lapsukesel keset poodi lasteaialast laseb mängida. Õnneks oli koos mehega, kes andis märku, et ei maksa jamada. Meie alles plaanime oma peret, aga ma ei kujuta küll ette, et laseksin oma lapsel niimoodi poes ringi keksida. Aga hetkel tundun endale vanamoodne, sest see näib kõigile vist täiesti normaalsena. Kurb, et mingeid käitumisnorme enam millekski ei peeta,“ arvab Jaanika.