ÄRA JOO EETERLIKKE ÕLISID! Riskid maksakahjustuse ja muude hädadega 

Mürgistusteabekeskuse peaspetsialisti Mare Oderi sõnul tuli eelmisel nädalal abipalve inimeselt, kes oli internetist lugenud soovitust võtta parasiitide vastu niinimetatud puhastuskuuri raames purustatud nelki, koirohtu ja kassiküünt. Ta oli võtnud sellist kooslust kahe nädala jooksul ühe kapsli kaupa päevas. Patsient kurtis valu maksa piirkonnas ning sügelust üle keha. „Nii tujooni sisaldav koirohi kui toksiin eugenooli sisaldav nelk on teadaolevalt mürgised taimed, nelgiõli kasutamist seespidiselt me kindlasti ei soovita. Eugenool tekitab maksapuudulikkust, suurte koguste korral ka kesknärvisüsteemi pärssimist ja krampe,“ ütles Oder.

Ohutut kogust nelgiõli manustamiseks teaduspõhised allikad välja ei too – kõik allikad soovitavad seda kasutada ainult välispidiselt, suukaudsel manustamisel tuleb olla tähelepanelik mürgistussümptomite suhtes. Sellised taimed nagu nelk või koirohi ei ole ravimid ega ka laiemalt tunnustatud toidulisandid, seega puuduvad meditsiinilistes andmebaasides ka nendest jahvatatud pulbrite toksiliste annuste piirkogused. Nende taimede toksilisest toimest on põhiliselt olemas juhtumiraportid nendest kordadest, kui inimestega juba midagi juhtus - näiteks lastel on ägeda mürgistuse saamiseks piisanud paarist milliliitrist.