PANE NAERATUS SÄRAMA! Millega saab asendada puuduvaid hambaid? 

„Olukorda, kus midagi teha ei saa, üldjuhul ei ole. Alati on võimalik leida ravilahendusi,“ ütleb Implantoloogiakliiniku juht Monika Alango.

Teda kurvastab inimeste teadmatus, mille tõttu maksavad just vanemad inimesed sageli üle.„ Kvaliteetset hambaravi saab ka soodsamalt, kui oskad valida.“

Ta selgitab, et proteesimine on hamba või hammaste asendamine tehiskonstruktsiooniga, mille valmistamisel osaleb ka hambalabori tehnik. Suust mitte-eemaldatavad ravilahendused on hambakroon, hammaste sild ja implantaat. Suust äravõetavad on pool- ja täisproteesid.

Foto: Pixabay

Moodsad kroonid sarnanevad pärishammastele

Hambasildadega asendatakse üldjuhul 1–2 hambatühimikku ja need tsementeeritakse naaberhammastele. Nii tekivad 3–4 hambakroonist koosnevad hambasillad. Endiselt on võimalik saada laboritööna ka metallokeraamilist krooni, mis on hinnalt soodsam.