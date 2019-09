TEE ÄREVUSELE 1:0! Kolm lihtsat viisi, kuidas elada rahulikumalt 

Kui sul oleks sõber, kes iga sinu eksimuse suunas näpuga näitaks, iga pisiasja peale näägutaks ja mitte kunagi hingetõmbeaega ei annaks, siis kui kauaks te sõpradeks jääksite? Tõenäoliselt tahaksid temast kiiremas korras lahti saada ja leiutaksid vabandusi, miks mitte kohtuda. Mõnikord on ärevuse (ja depressioonil on sama halvad kombed) käes kannatavad inimesed iseenda suhtes just täpselt niisugused näägutavad ja alati kritiseerivad. Enda nahutamine käib mõttes nii kiiresti ja nii sageli, et lõpuks inimene ise ei pane seda isegi enam tähele.

Samal teemal Meeled NII UINUD KERGEMINI JA MAGAD SÜGAVAMALT! 12 võtet, mis toovad mõnusa une Rohuks selle vastu on, kui harjutada enda suhtes suhtumist nii, nagu suhtuks mõnesse heasse sõbrasse. Vead antakse ju andeks, me oleme kõik inimesed ja teeme kõik vigu. Ei mingeid topeltstandardeid: kui sõpradele ja kolleegidele on eksimused ja inimlikud nõrkused lubatud, siis tuleb samamoodi suhtuda ka iseendasse.

Kui teed vea või tunned, et oled mingis sotsiaalses situatsioonis endale häbi teinud, ära kritiseeri ennast, vaid selle asemel lihtsalt märka ja tunnista seda, et sul on kange kirg iseennast kritiseerida. Sellele tungile ei pea järele andma, enesesüüdistamise mõtet saab märgata ja siis oma teed minna lasta. Juhi tähelepanu tagasi sellele tegevusele, mis parasjagu pooleli oli, ja jäta enesepiitsutamise mõtted kus seda ja teist.

Foto: Pixabay

Iseendasse sõbralikult suhtumise õppimiseks on parim aeg lapsepõlv ja iseendasse suhtumist õpetavad meile meie vanemad. Lapsi pidevalt kritiseerides ei juhtu mitte see, et lapsed hakkaksid meid vastu kritiseerima või oma kaaskondlastesse kriitiliselt suhtuma, vaid nad hakkavad hoopis iseennast maha tegema. Lastesse sõbralikult suhtudes, küll piire seades, aga inimlikke eksimusi lubades on lootust, et nad ka tulevikus ise oma vigade kallal lõpmatuseni ei nori.

Sotsiaalse ärevusega inimesed on enda suhtes vähem sõbralikud kui terved ilma ärevushäireta inimesed. Kui vanuse kasvades muutuvad terved inimesed enda suhtes järjest sõbralikumaks ja mõistvamaks, siis sotsiaalse ärevusega inimeste komme ennast väiksemategi vigade pärast maha teha muutub järjest tugevamaks.

2. Sea eesmärke ja hoia neist kinni