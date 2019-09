DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas ibuprofeeni peaks võtma enne või pärast sööki? 

Infolehes peaks kirjas olema. Tõsi, nimetatud toimeainega tablette on mitme firmanime all müügil ja kõiki infolehti mina pole uurinud. Mao limaskesta ärritav toime on tal olemas ja kui tablett tühja mao limaskestale kukub, pole see üldse hea, mingit maosisu võiks ikka all olla. Nii et reeglina võetakse pärast sööki, aga raviarst võib ka mingitel põhjustel teisiti otsustada.