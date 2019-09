RAVIMID EI MÕJU: bakterid oskavad teha striptiisi ja antibiootikumid ära petta 

See juhtub nii. Mõnede antibiootikumide, näiteks penitsilliini toime põhineb sellel, et need härivad bakteri rakuseina toimet. Rakusein on bakteri väline osa, mis kaitseb bakterit. Uurijate arvates võib rakuseina käsitleda kui riietuseset, mis äratab tähelepanu ja mida saab ära võta, kui antibiootikum tuleb külla.