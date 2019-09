KUIDAS MÕJUB ÕLU SÜDAMELE? Vastus võib sind üllatada! 

Maailmas on väga tuntud nn Prantsuse paradoks – ehkki prantslased söövad palju toitusid, mis sisaldavad rikkalikult küllastunud rasvhappeid ja kolesterooli, ei tekita selline menüü neil rohkem südamehaigusi ja varajast surma. Põhjuseks on peetud punase veini kasulikku toimet.

Kuid võimalik, et õlu on saanud teenimatult halva kuulsuse, kirjutab Time. Näiteks aastal 2006 leiti ühes Taani uuringus, et inimesed, kes ostsid veini, ostsid rohkem ka puu- ja juurvilju ja teisi tervislikke tooteid võrreldes nendega, kes ostsid õlut. Uuring tugevdas arvamust, et veinijoojad söövad tervislikumalt kui keskmine õllejooja.

Nüüd on aina rohkem uuringuid, mis on käsitlenud toitumist ja elustiili, jõudnud järeldusele, et mõõdukal õllejoomisel on südametervisele sama kasulik mõju kui veinijoomisel. (Mõõdukas täehendab naistel kuni üht klaasi, meestel kuni kaht klaasi päevas).

Muide, on leitud, et juust ja mõned teised toiduained, mis sisaldavad hulgaliselt küllastunud rasvhappeid ja kolesterooli, ei tõstagi õigupoolest südamehaiguste ja enneaegse surma riski. Võimalik, et see lükkab ümber ka Prantsuse paradoksi, mis tõstis punase veini kuulsusesärasse.

Kreeka teadlane Demosthenes Panagiotakos on uurinud kaua õlle ja veini mõju südamele. Ta on jõudnud järeldusele, et veini ja õlle mõju on enam-vähem sama. Tema hinnangul on punane vein kõige rohkem uuritud alkohoolne jook, kuid viimase aja epidemioloogilised uuringud ja kliinilised katsed on tõestanud, et õllel on sarnane mõju.

Mõne uuringu järgi võivad teatud tüüpi õlled olla isegi tervislikumad kui punane vein, näiteks käsitööõlled.