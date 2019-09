Lugeja küsib: mida teed sina, et vältida lõikelaual surmaohtu? 

„Nädalavahetusel just võtsin sügavkülmast lõhe sulama, et pere maitsev eine teha. Ja siis meenusid kõik need uudised. Lõikusin lõhet parajaks ja jäin oma lõikelauda jõllitama. Issake! Ma lõikan sellel samal lõikelaual ka teisi toiduaineid. Viilutan kartulit ja tambin liha. Kui nüüd peaks mingil põhjusel ka minu kalal olema bakter küljes, siis saastan ise oma toitu! Tõsiasi on küll see, et juurikaid ja puuvilju hakin enamasti peos. Aga praegu see mind ei lohuta, sest laps armastab mul ka toorest kartulit süüa,“ muretseb Riina.