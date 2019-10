Sa ei suuda meenutada pangakaardi PIN-koodi? Ära muretse, unustamine on normaalne 

Kui sa midagi olulist unustasid, on väga võimalik, et sa ei jätnud seda korralikult meelde. Võimalik, et tegid olulist infot kuuldes samal ajal midagi muud, näiteks kontrollisid oma e-kirju või sirvisid uudiseid. Kui nüüd keegi sulle seda infot meelde tuletab, tunned ära küll, et oled seda kuskilt nagu kuulnud, aga ei pööranud infole piisavalt tähelepanu, et see sulle meelde jääks.