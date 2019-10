Murra rutiinist välja ja lase end poputada – Estonia Spa on selleks ideaalne koht! 

SPA – see tähendab Sanus Per Aquam ehk tervis läbi vee. Kui siia liita erinevad saunavõimalused ning pikk hoolitsustemenüü, siis kõik see kokku ongi põhjus, miks tasub alati spaasse tervist turgutama tulla. Estonia Spa Hotellidel on kaks erinevat hotelli, mille üle uhkust tunda.

„Estonia Medical Spa & Hotel on legendaarne ravispaa, kus lisaks sümpaatsele vee- ja saunakeskusele Termid on võimalik valida enam kui saja ravi- ja iluprotseduuri vahel. Koos arstiga vaadatakse ja mõõdetakse tervislik seisund üle ning selle põhjal valitakse just sulle sobivaimad protseduurid,“ selgitab Sool ja jätkab: „Estonia Resort Hotel & Spa on aga heaolu spaa, mis oma interjööris, teenustes ja restoranis pakutavas toitudes ammutanud inspiratsiooni ehedast eestimaisest loodusest. Jahedate ilmade saabudes on ju väga mõnus teha igapäevarutiini üks paus, võtta endale pisut aega ning lõõgastuda soojas ja valgusküllases spaas. Vahepeal lasta oma keha hellitada mõne soojendava ja turgutava protseduuriga ning pärast nautida restoranis Noot modernse Eesti köögi parimaid maitseid.“

Foto: Estonia Spa

Kuid spaasid on palju – miks eelistada just Estonia Spa-d? „Meie spaades on väga mitmekülgsed võimalused ning põhimõtteliselt on kõik külalise heaoluks vajalik kohapeal olemas,“ kinnitab Sool. Sealsed ravi- ja spaateenused on pikkade traditsioonidega ning tuntud oma headuses. „Heaolu üks väga tähtis komponent on toit, mis meie majades on värske ja valmistatud valdavalt kohalikust toorainest,“ leiab spetsialist.

Eriliseks võib lugeda kindlasti asukohta. „Mõlemad hotellid on mõneminutilise jalutuskäigu kaugusel Pärnu rannast ja kesklinnast. Ümbritsetuna parkidest on vaikus, rahu ja kaunid vaated meie trumpideks. Resort Hotel & Spa üks eripära on kindlasti Skandinaavias ja Baltikumis ainulaadne Surnumere bassein. Selle 33% soolasisaldusega vesi omab ravitoimet mitmetele naha ja liigeseprobleemidele,“ seletab Sool.

Foto: Estonia Spa

Resort Hotel & Spa eripärana toob ta veel välja ka eheda eestimaisuse – toad on sisustanud Pärnumaal toodetud mööbli ja tekstiilidega. „Spaahoolitsustes kasutame Eesti looduse ande – näiteks kasepungi, humalat, muru. Meie restoranis Noot kasutatakse peamiselt kohalikku toorainet,“ lisab ta.