GRIPIHOOAEG ALGAS! Nii kaitsed end kõige paremini kurnava haiguse eest! 

Gripp on hingamisteede äge nakkushaigus. Tõnissoni sõnul on gripihooaeg eelkõige sügis-talv, kuid meie kliimas kestab see kuni maikuuni.

Tõnissoni sõnul on gripiviirus aga kiire muutlikkusega, mistõttu immuunsuse tagamiseks on oluline end enne hooaega vaktsineerida. “Vaktsineerimine aitab meid ilma gripita läbi saada,” lausus arst. Pikalt olid kasutusel kolme gripiviiruse tüve katvad vaktsiinid, kuid viimastel aastatel on turule jõudnud neljavalentsed vaktsiinid, mis on tõhusamad.

Parim aeg ennast vaktsineerida on septembri lõpus või oktoobri alguses, sest nii on kõige väiksem tõenäosus viirusega enne immuunsuse teket kokku puutuda. Gripivaktsiin hakkab tervetel inimestel mõjuma 10–14 päeva pärast süstimist ja selle mõju kestab kuni aasta.

Tõnissoni sõnul on suurem risk haigestuda neil, kes võivad grippi haigestunutega tihedamalt kokku puutuda: tervishoiutöötajad, õpetajad, lasteaiakasvatajad, lapsehoidjad aga ka lapsed, kes käivad lasteasutustes.

Foto: Tiina Kõrtsini

Gripp võib olla ohtlik