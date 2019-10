Mis on hüdromassaaž ja kuidas see tervisele mõjub? 

Aquator vannide projekteerimisel järgitakse tingimusteta ergonoomika ja funktsionaalsuse põhimõtteid – tulemuseks on vannid, milles on mugav olla ning kus on tagatud väga hea vee- ja õhumassaaži toime. Massaažiseadmed on paigutatud niimoodi, et saavutada maksimaalselt tõhusat mõju, toetudes seejuures meie laialdastele ja pikaajalistele kogemusele ravivannide tootmise ja hoolduse alal. Oma tegutsemisaja jooksul on Aquator tõusnud juhtivaks terapeutiliste ravivannide arendajaks ja tootjaks Balti riikides.

Mis on hüdroteraapia?

Hüdroteraapia on arvatavasti maailma vanim raviviis, mille kasutamist on täheldatud juba Egiptuse, Kreeka ja Rooma muistsetes tsivilisatsioonides. Näiteks Egiptuse ülikud kümblesid aromaatsete õlide ja lilleõitega lõhnastatud vees, seevastu roomlased ehitasid kodanikele ühiskasutuseks mõeldud keerulise ehitusega pesemiskomplekse ehk saunasid. Juba pikka aega teatakse, et kuum vesi paneb vereringe paremini, tööle tõstes seeläbi toonust. Hippocrates määras haiguste korral suplusi allikavees, 19. sajandil töötas dominikaani munk Sebastian Kneipp välja terve vesiravi süsteemi ning kirjutas oma meetodist isegi raamatu. Need põhimõtted on suures osas kasutusel tänapäevalgi, nüüd juba kaasaegse vesiravi tehnoloogia abil. Hüdroteraapia on loodusliku teraapia efektiivne vorm, mis stimuleerib endorfiini teket – see hormoon leevendab valusid ja pingeid kehas.

Hüdroteraapia üks osa, hüdromassaaž, on tänapäeval populaarseim ja kättesaadavaim kui kunagi varem. Uuringud on tõestanud, et hüdromassaaž pole mitte mingil juhul ainult nauditav lõbu. Lisaks mõnusa tunde tekitamisele mõjub see protseduur ka mitmel erineval, nii füüsiliselt kui vaimselt ravival viisil. Hüdromassaaž on tõhus ja kättesaadav kõigile, aga mis on peamine – massaaživannide areng ei peatu. Kogu aeg tekivad uued tehnoloogiad ning vannide juhtimine muutub aina täpsemaks. Vee toime jääb samaks, aga protseduur ise täiustub oluliselt. Näiteks võib tuua Aquator OÜ poolt hiljuti juurutatud akupressuur hüdromassaaži lahendused jalataldadele, küünarliigestele, küünarvarrele ning peopesale.

Õhumassaaž on hüdromassaaž õhumullidega, mis väljuvad vanni põhjas paiknevatest düüsidest ning tekitavad eeskätt jalgade suuri lihaseid (reied, sääred) mõõdukalt raputava efekti.

Hüdromassaaž leevendab stressi.