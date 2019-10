TEEMA ON VÕÕRAS: üle poole Eesti inimestest ei oska apteegireformi kohta midagi arvata 

18–84aastaste seas veebiküsitlusena läbi viidud uuringust selgus, et 99% Eesti elanikest on apteegiteenusega rahul. „Inimene valib apteeki eelkõige asukoha mugavuse järgi. Eelistatuim apteek asub kaubanduskeskuses ning jääb kodu-, kooli- või töö teekonnale,“ tõdes Kantar Emori uuringuekspert Jaanika Hämmal tulemusi kokku võttes. Rahulolu apteekidega oli väga kõrge sõltumata elukohast, soost ja vanusest.

Kuid apteegireformi teema on inimestele võõras: üle poole ehk 60% ei osanud öelda, kas nad reformi poolt või vastu. „Analüüsides elanike toetust apteegireformile saab järeldada, et apteegireformi olemus ei ole elanikele hetkel mõistetav,“ nentis Emori ekspert.

Uuringu tellija Eesti Apteekide Ühenduse esindaja Timo Danilovi sõnul on rõõm tõdeda, et apteeker on kergete tervisemurede korral kõige kiirem abistaja. „Uuringu tulemused näitavad selgelt, et apteekrid teevad tänuväärset tööd ja inimesed hindavad nende nõuandeid,“ ütles Danilov, kelle arvates lammutatakse apteegireformiga hästi töötavat süsteemi.