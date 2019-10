DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mida teha, kui „pole haigekassat“? 

Tõesti, Eestis on ligikaudu 120 000 inimest, kellel ei ole püsivat ravikindlustust. Muidugi, meil on solidaarne ravikindlustus – töölkäijate maksudest on kindlustatud lapsed ja pensionärid. Põhimõtteliselt võiks olla veel solidaarsem – automaatselt kõik elanikud ära kindlustada, see halvendaks arstiabi niigi nigelat kättesaadavust kõigest 10%. Mingil määral sinnapoole (kui mitte sinnasamusesse) meie ravikindlustus liigubki – riigieelarvest on hakatud, praegu veel osaliselt eraldama Haigekassale raha pensioniealiste raviks. Mis on põhimõtteliselt aukude lappimine samast tekist lõigatud tükiga.