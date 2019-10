PALJU ÕNNE! Septembris sündis Pelgulinna sünnitusmajas rekordiliselt mitmikke 

Kolmikuid sünnib Eestis harva. Seda enam on eriline, et tänavu on Pelgulinna sünnitusmajas ilmale aidatud juba kahed kolmikud. Lisaks septembrikuu kolmikutele sündisid ühed kolmikud ka maikuus.

Pelgulinna sünnitusmaja vastsündinute osakonna juhataja dr Pille Saik ütles, et kuigi mitmike sünd on mitmekordne rõõm, on see paraku alati seotud ka kõrgendatud riskiga nii naise kui oodatavate laste jaoks.