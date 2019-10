KÖHA EI LÄHE ÜLE? Millal võib selle taga olla tõsisem tõbi?  

Köha on organismi kaitsemehhanism, vabastamaks hingamisteid võõrkehadest ning limast, mis on sinna kogunenud. Vahel võib olla tegu ka mõne tõsisema haigusega või ka ravimite kasutamisest tingitud köhaga.

Köhimine on spontaanne organismi poolt esile kutsutud refleks nagu ka näiteks silmade pilgutamine või aevastamine, mille eesmärk on kaitsta organismi.

Proviisor Aleksander Sei Foto: Erakogu

Akuutseks peetakse köha, kui see kestab kaks kuni kolm nädalat. Sellist köha põhjustab näiteks külmetushaigus ning enamasti ei ole see inimesele ohtlik. Tavaliselt läheb see ise üle ning soovitatav on kasutada leevendavaid ning paranemist kiirendavaid köhavastaseid preparaate.