SOOLINE EBAVÕRDSUS: naised surevad asjata, kuna infarkti peetakse sageli meeste haiguseks 

Fond leiab, et 10 aasta jooksul, aastail 2002-2013 suri Inglismaal ja Walesis südameinfarkti tõttu asjata üle 8000 naise. Ekspertide arvates valitseb ebavõrdsus nii diagnoosimisel, ravis kui järelravis. Aruanne hoiatab, et teatud eelarvamuste tõttu on naistel väiksemad võimalused ellu jääda.

Fondi hinnagul pole naised mõne väga levinud müüdi tõttu teadlikud oma riskidest ega otsi piisavalt kiiresti arstiabi. Näiteks arvatakse sageli, et südamehaigused ja infarkt on vaid meeste haigus.

Foto: Pexels

Valitseb ka väärarusaam, et naiste ja meeste infarkt on täiesti erinevad. Ehkki uuringud näitavad, et infarkt võib inimestel erineda, on valu rinnus kõige tavalisem tunnus nii meestel kui naistel.