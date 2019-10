MEEL ON TUSANE, VÄSIMUS PIINAB? Vaata, kas sind võib kurnata rauapuudus! 

Raua võtmeroll organismis on hapniku sidumine kopsudes ja hapniku transport kudedesse, lihastesse. Peale selle osaleb raud energiatootmises, südame ja lihaskoe talitluses ning närvi- ja immuunsüsteemi töös. Rauapuudus on maailmas väga levinud. Seda esineb ligikaudu 30% rahvastikust, kuid paljud pole sellest teadlikud.

Südameapteegi proviisori Külli Tederi sõnul on rauapuuduse tunnused üpris üldised, seega on rauavaegust raske ise ära tunda. “Rauapuuduse korral on inimese veres vähem normaalseid punaseid vereliblesid, mis tähendab, et vere hapniku transportimise võime on vähenenud. Selle tulemusena tekib kehas hapnikudefitsiit, millest annavad märku eeskätt väsimus, jõuetus, üldine nõrkus, füüsilise koormuse taluvuse langus, õhupuudustunne, kerge ärrituvus ja peavalud,” selgitab Teder. Tema sõnul võivad rauapuudusele viidata ka külmad käed ja jalad ning muutused südametöös, sh südamepekslemine ja valud rinnus.