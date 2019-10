VÄIKE LENNA VAJAB ABI: raske südamepuudulikkusega last saab aidata spetsiaalne aparaat 

Lennal on diagnoositud geneetiline haigus, Marfani sündroom. Pea pooleaastaselt diagnoositi tüdrukul mitraalklapi puudulikkus, mis lapse kasvades süvenes ning põhjustas raske südamepuudulikkuse. Last opereeriti ning mitraalklapp asendati metallproteesiga. Seetõttu vajab Lenna eluaegset trombivastast ravi, kuid ravimi annus sõltub vere hüübimisnäitaja väärtustest. Et ravimit saaks manustada kodus, on raviarsti hinnangul hädavajalik spetsiaalne aparaat.