KIRG ON LÄINUD? 13 kõige tavalisemat põhjust, mis rikuvad seksiisu 

Depressioon võib võtta elurõõmu ja ka seksiisu. See on üks põhjusi, miks on depressiooniga vaja abi otsida. Kui on vaja võtta depressiooniravimeid, siis räägi arstile ka oma seksiprobleemidest, sest mõned ravimid (aga mitte kõik!) võivad seksiisu vähendada.

Foto: Pexels

Paljudel naistel väheneb menopausi ajal libiido. Osaliselt on see seotud tupekuivusega ja valuga seksi ajal. Kuid iga naine on erinev. Võimalik, et pärast menopausi on naisel suurepärane seksielu – see sõltub suhetest, enesekindlusest ja üldisest tervisest.