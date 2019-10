ASTU RINNAVÄHILE VASTU: naised peaksid rindu kontrollima korra kuus! 

Rindade vaatlust peaksid tegema kõik üle 20-aastased naised, et osata hinnata rinnanäärmete tavalist seisundit ja märgata neis tekkivaid muutusi õigel ajal. Enesevaatlust peaksid kindlasti tegema kõrge riskiga naised, kelle lähisugulasel (näiteks emal või õel) on olnud rinnavähk, kes on ise põdenud rinnavähki või kelle rinnanäärmes on leitud healoomuline moodustis, mida hinnatud vähieelseks.

25–50aastased naised peaksid lisaks enesevaatlusele iga kahe aasta järel käima rindu kontrollimas arsti juures. Naistele vanuses 50–69 pakub riik rinnavähi varaseks avastamiseks tasuta rindade uuringut, kutsudes ravikindlustatud naisi iga kahe aasta järel rinnavähi sõeluuringule. Sõeluuringu käigus on võimalik oluliselt varem avastada muutusi rinnanäärmetes.

Ravikindlustuseta naised saavad ennast samuti uuringule registreerida, kuid peavad uuringu eest ise tasuma valitud raviasutuse tasuliste tervishoiuteenuste hinnakirja alusel.

Peale 69. eluaastat tuleks naistel lisaks enesevaatlusele jätkata iga kahe aasta järel rindade kontrollimist arsti juures, sest oht rinnavähki haigestuda kasvab vanuse suurenedes.

Kuidas oma rindu kontrollida?

Enesevaatlust on soovitav teha regulaarselt üks kord kuus kindlal päeval. Parim aeg selleks on pärast menstruatsiooni, siis on rinnad pehmed ja neid on kergem kombata.

Vaata rindu peeglist esmalt käed kõrval ja seejärel käed kuklal. Uuri, kas rinnad on tavapärase suuruse ja kujuga; kas nahk on sile, ühtlane ja tavalist värvi ning kas rinnanibud näivad normaalsed ja liiguvad kätt tõstes ülespoole.