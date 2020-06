PÕIS EI PEA KORRALIKULT? Hinda nende seitsme küsimuse abil, kas probleem on juba tõsine

Arvatakse, et Eestis võib olla 100 000 kuni 120 000 inimest, kellel on suuremal või vähemal määral uriinipidamatust.

Ehkki uriinipidamatus on sage probleem, püüavad inimesed seda sageli varjata nii lähedaste kui ka hoolduspersonali eest. Paljud uriinipidamatuse all kannatavad inimesed ei otsi kunagi vaeva leevendamiseks abi ega küsi nõu, kuna peavad seda teemat sageli piinlikuks

Kuseteed viivad uriinina organismist välja jääkained koos liigse vedelikuga. Uriin moodustub neerudes (sõltumata joomisest 1–2 ml/min), põis mahutab tavaliselt 250–500 ml uriini. Normaalne urineerimine on tahtliku kontrolli all. Kui põide on kogunenud üks või kaks klaasitäit uriini, tekib vajadus urineerida. Normaalne urineerimissagedus on 4–7 (8) korda.