UUS LAHENDUS: teadlased võitlevad emakakaelavähi vastu tehisintellektiga 

Eesmärk on kasutada terviseandmeid ja tehisintellekti, et kohandada emakakaelavähi sõeluuring individuaalsetele vajadustele. Lisaks võimaldab tehnoloogiline areng osaleda sõeluuringus kodust lahkumata, mis võiks suurendada naiste osalust emakakaelavähi ennetuses.

Erinevalt teistest inimesel esinevatest vähiliikidest on emakakaelavähki võimalik ennetada. Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna epidemioloogia professori Anneli Uusküla sõnul on ennetuseks kaks võimalust: osalemine emakakaelavähi sõeluuringus ja vaktsineerimine inimese papilloomiviiruse (HPV) vastu.

Alates 2018. aastast vaktsineeritakse 12-aastaseid tüdrukuid HPV vastu riikliku immuniseerimiskava raames. „Emakakaelavähi sõeluuringu programm on Eestis alates 2006. aastast, kuid haigestumus ja suremus ei ole vähenenud. Selle taga on nii sõeluuringu korraldus kui ka selles osalejate vähesus,“ rääkis Uusküla.

Ta peab praeguse süsteemi vajakajäämiseks seda, et Eestis puudub keskne organisatsioon, mis korraldaks (vähi)sõeluuringuid, jälgiks tulemuslikkust, kontrolliks programmi kvaliteeti ja vastutaks selle eest. „Samuti on põhjust kaaluda sõeluuringu testi nüüdisajastamist. Eestis kasutatakse emakakaelavähi sõeluuringuks PAP-testi (emakakaela rakkude uuring). Mitmes Euroopa ja teiste piirkondade arenenud riigis on PAP-testi asemel võetud kasutusele uus sõeltest, mis määrab HPV olemasolu või puudumise,“ kirjeldas Uusküla.